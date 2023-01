Lidl Plusi saavad kõik kasutada – nii noored kui ka vanad

1. Näita pereliikmetele, kuidas rakendus toimib.

Oled nutitark ja saad kohe igast funktsioonist aru? Näita seda ka oma pere teistele liikmetele! Mine vanaema ja vanaisa juurde, võta oma nutitelefon välja ja demonstreeri neile, kuidas Lidl Plusi kasutada. Kuidas saab kuponge aktiveerida, kuidas kaarti kassas näidata ja kuidas pärast ostu sooritamist digitšekki vaadata? Näita kõik olulised funktsioonid ära, et vanavanematel ei oleks pärast mingit segadust.

Võib juhtuda, et su vanavanematel on küll nutitelefon olemas, aga sellel puudub mobiilne andmeside, mis tähendab seda, et kodust väljas liigeldes ei saa nad internetti kasutada. Lidl Plusi saab õnneks ikka kasutada, sest kui wifiga ühenduses olles aktiveerid kupongid ära, siis saab Lidl Plusi kaarti skaneerida ka ilma andmesideta. Tuleb lihtsalt rakenduses oma kaart avada ja saad soodustused ilusasti ilma internetita kätte.

2. Mine koos vanavanematega poodi.

Mis juhtub siis, kui vanavanematel pole nutitelefoni? Siis tuleb nendega poodi kaasa minna! Võta oma nutitelefon kaasa, leppige vanavanematega aeg kokku ja minge koos Lidlisse ostlema. Nad on kindlasti väga tänulikud, et neile appi tuled ja äkki võivad nad sulle tänutäheks isegi üks-kaks šokolaadi korvi panna. Vaadake enne poodi minemist pakutavad kupongid üle, et nad saaksid ka Lidl Plusi pakkumistest võita.

Isegi kui su teistel pereliikmetel on Lidl Plus olemas, siis võid ikka koos nendega poodi minna, et kindlaks teha, kas nad kasutavad rakendust õigesti!

3. Julgusta vanavanemaid uusi asju proovima.

See on iseenesest igati mõistetav, et meie pere vanemad liikmed on terve elu ilma nutitelefonideta hakkama saanud ja saavad ka edaspidi, aga nutitelefonid pakuvad ka neile mitmeid võimalusi, millest ei maksa ilma jääda. Arusaadav, et nad on skeptilised uue tehnoloogia suhtes ega ole ülemäära kindlad, kartes, et äkki nad lõhuvad midagi ära.