Veel soodsamad ostud Lidlis? Jah, see on võimalik

Arvutused näitavad, et Lidl Plusiga võib iga Eesti pere Lidlis säästa paljudelt toodetelt kuni 40–50%. Hea uudis on see, et Lidl Plusiga liitumine on kõigile soovijatele täiesti tasuta ja selleks tuleb vaid oma nutitelefoni alla laadida äpp, kus kõik sooduspakkumised kenasti kirjas. Lidl Plusi soodustuste programm on keskkonnasõbralik, sest mingeid paberkuponge või plastkaarte tarvis ei ole. Selleks et arvukatest sooduspakkumistest osa saada, pead oma telefonis Lidl Plusi lahti tegema ja seal asuva QR-koodi iga kord kassas ära skaneerima.

„Küll on hea, kui midagi läheb ikka soodsamaks ka, sest muidu räägitakse ümberringi ainult inflatsioonist ja hinnatõusust,“ räägib juba paar nädalat Lidl Plusi kasutanud Tallinnas elav Johanna ning lisab: „Jah, Lidlis on ka muidu head hinnad, aga iga säästetud euro on ju nagu topeltvõit, sest kaup on kotis ja säästetud raha taskus. Tundub, et lubadus raha kokku hoida vastabki tõele!“

Lidli Plusi parimate pakkumiste kasutamiseks on vaja selgeks õppida mõned lihtsad nipid. Esmalt on iga Lidl Plusi kasutaja jaoks alati saadaval mõni sooduskupong, mille puhul allahindlused võivad ulatuda täishinnaga võrreldes isegi kuni 50 protsendini. Kupong tuleb eelnevalt rakenduses aktiveerida ja seejärel on võimalik kassas konkreetne toode saada soodushinnaga.

Lidli kliendilehed ja kataloogid on samuti Lidl Plusi rakenduses saadaval, nagu ka info kõige lähema Lidli kaupluse asukoha ning lahtioleku kellaaegade kohta. Lisaks hakkab Lidl Plus arvestama igaühe personaalsete ostuharjumustega ja nii saab teha eripakkumisi just nendele toodetele, mida sa kõige sagedamini ostad või mis võiks sulle huvi pakkuda.

Loterii, kus iga loos võidab