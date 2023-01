Kuidas kaitseb Lidl metsi ja liigirikkust?

Küllap oled märganud Lidli poes osteldes, et paljudel korvi sattuvatel toodetel on erinevad märgised. FSC, Rainforest Alliance – mida need kõik tähendavad? Kõik sellised märgised on olulise tähendusega ja näitavad just seda, milliseid vastutustundlikke hankimismeetodeid Lidl kasutab.