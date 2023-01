Wall Street Journal: USA võib saata Abramsi tankid Ukrainasse

Bloomberg kirjutab, et nende allikate andmetel võib Saksamaa anda Poolale nõusoleku tankide saatmiseks samuti sellel nädalal ning see võib juhtuda juba kolmapäeval.

Poola peaminister Mateusz Morawiecki ütles pühapäeval, et Poola ei kavatse passiivselt pealt vaadata, kuidas Ukraina veritseb ning saadab tankid ka ilma Saksamaa nõusolekuta. Ta sõnas, et Ukraina ja Euroopa võidavad sõja Saksamaaga või ilma temata. Ta lisas, et kui Saksamaa ei nõustu Leopard 2 tanke Ukrainale üle andma, loob Poola n-ö väiksema koalitsiooni riikidest, kes on valmis Ukrainale tanke ja muud varustust saatma.