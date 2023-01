Aktivistid Gruusia ja Venemaa piiri lähedal 28. septembril. Venemaa välja kuulutatud osaline mobilisatsioon pani inimesi juba siis muretsema, et Venemaalt Gruusiasse põgenevate inimeste hulk võib ohtu seada Ukraina sõjapõgenikud.

FOTO: Zurab Tsertsvadze | Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved