GRAAFIK | Narkosurmade arv rühib taas ülesmäge. Tihtipeale on kasutatud korraga mitut üliohtlikku ainet

Praegu teadaolevast 79-st narkootikumide üledoosist põhjustatud surmajuhust on 38% seotud sünteetiliste opioididega, täpsemalt nitaseenide ainerühmaga. Enamiku üledoosiga seotud surmasid on põhjustanud mitme erineva narkootilise ja psühhotroopse aine kombinatsioon. Peale nn tänavanarkootikumide on surmajärgses toksikoloogias leitud erinevaid antidepressante ja bensiodiasepiine ning teisi ravimeid.