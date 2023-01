GRAAFIK | Narkosurmade arv rühib taas üles. Tihtipeale kasutati korraga mitut üliohtlikku ainet

Kui 2020. aastal oli selliseid surmajuhte 31 ja 2021. aastal 39, siis 2022. aastal on seni teostatud toksikoloogilistele analüüsidele tuginedes surmajuhte kokku 79. Antud arv võib lähiajal suureneda, kuna kohtuekspertiisi instituut ei ole veel teostanud kõiki mulluseid analüüse.

Hetkel teadaolevast 79-st narkootikumide üledoosist põhjustatud surmajuhust on 38% seotud sünteetiliste opioididega, täpsemalt nitaseenide ainerühmaga. Enamik üledooside surmadest on põhjustatud mitme erineva narkootilise ja psühhotroopse aine kombinatsioonist. Lisaks nn tänavanarkootikumidele on surmajärgses toksikoloogias leitud erinevaid antidepressante ja bensiodiasepiine ning teisi ravimeid.