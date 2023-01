Hollandi islamivastane rebis avalikult koraanist lehti välja. Saadik kutsuti Türgis vaibale

Türgi välisministeerium mõistis hukka „argpüksliku rünnaku meie püha raamatu vastu“. Türgi teatel on taas selgeks tehtud, et „islamofoobial, diskrimineerimisel ja võõravihal ei ole Euroopas piire“, vahendab Hollandi ringhääling NOS.

Seekord politseinikud ei sekkunud. Haagi linnapea Jan van Zaneni kirjast, mille Wagensveld Facebookis avaldas, selgub, et linn teadis, et ta tahab koraani kasutada, ja lubas seda tingimusel, et seda põlema ei panda.

„Siin on jutt lihtsalt väljendusvabadusest. Ma leian, et seda peab Hollandis teha saama,“ ütles Wagensveld koraanist lehti välja rebides.

Ankara tahab nüüd, et Holland astuks Wagensveldi vastu samme, et sellised aktsioonid tulevikus ei korduks. Hollandi välisminister Wopke Hoekstra ütles, et mõistab, et seda aktsiooni võidi võtta provotseeriva ja solvavana, aga nimetas väljandusvabadust suureks väärtuseks. „Ja see vabadus kehtib ka ebameeldiva arvamuse puhul,“ lisas Hoekstra.