Putini käsilase väitel osalesid eestlased Leningradi blokaadis. Ajaloolane: ükski eestlastest moodustatud väeosa polnud seal

Ta väitis oma kõnes, et kuigi eestlaste osaluse kohta ei suudetud dokumente leida, olid eestlased siiski seal. „Kõige olulisem on see, et kohus leidis, et Leningradi vastu ei seisnud mitte ainult sakslased, vaid pea 11 Euroopa riiki. Olin veidi solvunud, ütlesin kohtus oma lõppsõnas: „Kahju, et ei leitud dokumente, et eestlased olid siin.“ Me teadsime, et nad olid siin, kuid dokumente polnud. Paljud olid seal, prokuratuur uuris väga põhjalikult, esitati erinevaid dokumente,“ sõnas Tihhomirova.