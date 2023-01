FOTOD | Valimiste õnneloos: Parempoolsete jaoks pidupäev, osadele suurparteidele pakkus mõtteainet

Võib ju mõelda, mis seal vahet, kas oled 105., 505. või 1005., aga parteilased ise viitavad, et veidi on küll. „Esiteks seegi, kas su number on meeldejääv. Ja üldse, neljakohaline number kipub kiiremini ununema,“ rääkis neist üks. Lisaks on numbri saamine ka omamoodi start tõsisele personaalsele valimiskampaaniale. Siis saab lasta selle numbri trükkida oma valimisnännile ja valimistelgis valijatele korrutada.