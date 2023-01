„Eesti diplomaatia on näidanud end absoluutselt kokkuleppevõimetu, absoluutselt võimetuna mis iganes loogilisi argumente vastu võtma. See on täiesti läbi imbunud mingist metsikust russofoobiast. Ja siin ei ole praktiliselt kellegagi rääkida, kellegagi suhelda, kõik kontaktid, mis meil peaksid olema, on blokeeritud,“ lausus Lipajev, vahendab TASS.