Saksa tootja Rheinmetall saaks Ukrainasse saata 139 tanki Leopard, aga mitte kohe

„Leopard 2A4-dest on meil veel 22 masinat, mille me saaksime lahinguvalmis teha ja Ukrainasse saata,“ ütles pressiesindaja. „Nende masinate remontimine võtaks ligi aasta. Tarne oleks võimalik 2023. aasta lõpus, 2024. aasta alguses. Neile lisandub 29 Leopard 2A4, mis on meil töös ringvahetusprojekti jaoks ja mis on valmis juba 2023. aasta aprillis/mais. Leopard 1-dest saaksime me 88 masinat valmis panna.“