11 Delfi Meedia ajakirjanikku pälvisid pressipreemia nominatsiooni

Uudise kategooria nominendid on Äripäevas 10. märtsil ilmunud Koit Brinkmanni artikkel „Ukrainlasi palkav tuntud koristusfirma sülitab seadustele: „Töötasime 12 tundi päevas ilma puhkepäevadeta““, Eesti Ekspressis 18. mail ilmunud Oliver Kundi artikkel „Maksumaksja taob kinni Tallinna Linnatranspordi juhtide kõrgkooliõppe. Ja see ei ole veel kõik!“ ning Eesti Päevalehes 10. juulil ilmunud Holger Roonemaa ja Urmas Jaaganti artikkel „“Ütle talle, et saagu esmalt see kuradi eelnõu riigikogust läbi.“ Uberi failid avavad suurfirma Eesti lobi telgitagused“.