Urmas Reinsalu Saksamaa otsuse järel ootamisest: olukord meenutab nõiaringi. See tuleb katkestada

Euroopa Liidu välisasjade nõukogul anti sõna ka Ukraina kolleegile Dmõtro Kulebale, kes väljendus selgelt: otsuses relvaabis tuleb teha viivitamatult. See tähendab muuhulgas tanke, kaugmaa rakette ja täiendavat õhutõrjet. Urmas Reinsalu ütles Kuleba mõista ka seda, et sama kiiresti on vaja täiendavat sanktsioonipaketti, sealhulgas metallurgia ja Gazpromiga seoses. Ühtlasi pidas Ukraina välisminister vajalikuks madalamat toornafta hinnalage ning rahvusvahelise tribunali loomist.