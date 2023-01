Valitsuse plaan ei täitunud: sotsiaalkomisjon ei luba sooduspensioneid kaotavat seaduseelnõu lõpphääletusele

Sotsiaalkomisjoni esimees Helmen Kütt selgitas, et kultuuriminister Piret Hartman saatis täna komisjonile kirja palvega eelnõu menetlemine peatada. „Tunnustan ministrit, kes palus eelnõu menetluse peatada, sest nii lühikese ajaga pole võimalik baleriine, vokaalsoliste ja puhkpillimängijaid väärtustavat ja neile kindlust andvat paketti välja töötada ja maandada nende hirmu väljatöötatud aastate pensionita tuleviku ees,“ märkis Kütt. „On oluline, et uus ja valitav riigikogu ning valitsus selle teema kohe uuesti arutluseks võtaksid, kui on välja töötatud ka meetmed ning inimestele tagatakse kindlus,“ lisas ta.