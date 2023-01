VALIMISTE NOOREKIHT | Ärgake, noored! Ärge laske vanematel enda eest valimistel otsustada

Analüütikud ütlevad , et Z-põlvkond ja millenniaalid mängisid vahevalimistel võtmerolli, et aidata demokraatidel vabariiklaste punalainet tõrjuda. Vabariiklased võitsid samas üle 40-aastaste hääled, mille osakaal on palju suurem, kümne protsendipunkti võrra.

Kuigi lõplikud arvud on veel selgitamisel, andis vahevalimistel oma hääle hinnanguliselt 27 protsenti 18–29-aastastest noortest valijatest – see on viimase kolme aastakümne kõrgemaid noorte sihtrühma valimisaktiivsuse näitajaid vahevalimistel.

Tuleb välja, et valimistulemuste juures mängisid märkimisväärset rolli just noored valijad.

„Noorekiht“ on riigikogu valimiste kajastamise raames sündinud Delfi ajakirjanduslik projekt, mille eesmärk on kokku tuua kaks jõudu – noored poliitikud ja noored valijad. Ja tõsta nii nemad kui ka neile olulised teemad tõeliseks valimiste koorekihiks.

Veidi on jäänud tunne, nagu meie erakonnad ja poliitikud oleks ära unustanud, kes on tegelikult Eesti tulevik™. Räägime muudkui sellest, kuidas saada inimesi iivet tõstma, kodumaale jääma, siin õppima, tööd tegema, makse maksma. Ent kas keegi on küsinud noortelt endilt, mida nad riigilt ootavad? Suur valijaskond on lihtsalt unarusse jäetud.

2021. aasta rahvaloenduse põhjal peaks Eestis olema umbes 150 000 alla 30-aastast valijat. Neist Z-generatsiooni esindajaid ehk 18–25-aastaseid on 100 000 jagu.

Selle 100 000 jaoks ei pruugi olla kõige põletavamateks teemadeks perehüvitised või pensionisambad.

Meid huvitab hoopis…?

Me tahame, et…?

Kes küsib noorte arvamust?

Tuletan meelde, et keskmine riigikogu XIV koosseisu liige on 52-aastane abielus mees, kellel on kaks last. Nii nagu noor ei suuda samastuda seda tüüpi saadikute murede ja rõõmudega, ei suuda tema ilmselt ka noore omadega.

Nii tekibki küsimus: kas rahvaesindajad üldse teavad, mida nooremad neilt ootavad? Isegi kui 52-aastane abielus mees, kellel on kaks last, argielus ei mõista, kuidas noor maailma näeb, siis kas ta on ka vaeva näinud, et muredest aru saada?

Saaksime noortena rääkida enda eest või otsida välja Baltikumi, Euroopa või koguni terve ilma uuringuid, kuid tegelikult oleks siiski kõige parem, kui saaksime Eesti noorte arvamusi ja hoiakuid konkreetsemalt defineerida. Vastavalt parasjagu riigis toimuvale. Kui keegi noorte käest vaid küsiks!

Enne veel, kui erakonnad asuvad kordades suuremalt (nagu enne valimisi kombeks) poliitreklaami tegema, siis tuletame meelde – need 100 000 potentsiaalset häält loevad samuti.

Tule räägi kaasa!

Jätame selle jutuga erakonnad mõtlema ja nuputama, kuid ise ei istu ka käed rüpes.

Otsustasime Delfi toimetusega teema ise üles võtta – mida noored tulevikult ootavad ning kuidas tuua neid sammu võrra oma kodanikukohustusele lähemale?

Selleks, et nendele küsimustele vastuseid saada, käivitame projekti nimega „Valimiste Noorekiht“, mille eesmärk on tuua kokku valimised ja noored valijad. Et seda teha saaksime, kutsume kokku noori vanuses 18–25, kellega maha istuda ja rääkida võimalikest muredest, rõõmudest, kitsaskohtadest ja muust.

Selleks ei pea olema sugugi pädev poliitikas. Samuti ei kutsu me teid tegema ühiskonnaõpetuse tunnikontrolle ega uuri, mitu kultuuriministrit viimase nelja aasta jooksul ametis on olnud. Otsime lihtsalt igast eluvaldkonnast, piirkonnast ja igas haridusastmes pärit noori, kellega arutada ja kokku panna murekohti ja teemasid, mis igapäeva käsitluses kajastust ei leia – nii saame olla kindlad, et noored valijad saavad oma küsimused ja vastused välja öeldud.

Osalemiseks kirjuta meile kaili.malts@delfi.ee või kertu.mooste@delfi.ee ja võtame sinuga ühendust!

Huvilistega tehtud vestluste põhjal saame ette võtta erakondade programmid ning poliitikud endid, et siis juba edasi puurida, kuidas, kellele ja milliseid otsuseid riigikogu uues koosseisus tegema asutakse!