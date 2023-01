Norrasse põgenenud wagnerlane võeti politsei poolt vahi alla

Medvedev võeti vahi alla Norra välismaalaste seaduse alusel. Kaalutakse, kas ta tuleks interneerida, teatas Norra politsei välismaalaste üksuse juriidilise sektsiooni juhi kohusetäitja Jon Andreas Johansen Norra rahvusringhäälingule NRK.

„Peale selle ei ole meil mingeid kommentaare,“ ütles Johansen.

Medvedev on tunnistanud, et sai Venemaa-Norra piiri ületamiseks Pasvikdalenis abi, aga ei ole täpsustanud, millist abi.

Advokaat Risnes kinnitas, et tema klient võeti eile õhtul vahi alla, aga tema sõnul ei ole selle juures midagi dramaatilist.

„Taust on erimeelsused julgeolekumeetmete üle. Kasutusele on võetud märkimisväärsed julgeolekumeetmed. Medvedevil on probleeme sellega kohanemisel,“ ütles Risnes.

NRK andmetel saadeti Medvedev politsei välismaalaste varjupaika Trandumis. Enne seda oli ta salajasel aadressil Oslo piirkonnas.

Risnes ütles, et ta loodab, et ei ole piisavalt alust Medvedevi interneerimiseks. Risnesi sõnul ei kahtlustata Medvedevit mingis kuriteos, mis selleks aluse annaks.

„Ma usun, et on kõigi osapoolte huvides leida lahendus, millega mõlemad osapooled saavad rahul olla, et nad saaksid paremini koostööd teha,“ ütles Risnes.

Medvedev väidab uues videos, et ta kavatsetakse Norrast välja saata. Ta ütleb Vene inimõigusteorganisatsioonile Gulagu.net, et kardab, et ta mõrvatakse jõhkralt, kui Venemaale tagasi saadetakse.

Norra kriminaalpolitsei on Medvedevi üle kuulanud tema teenistuse kohta Wagneris. Ta kuulus sellesse mullu mitu kuud, enne kui põgenes. Medvedevil on praegu tunnistaja staatus.

Medvedev väidab muu hulgas, et oli massimõrva tunnistajaks, ja on valmis tunnistama Wagneri juhtkonna vastu.