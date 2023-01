Pakistani tabas tohutu elektrikatkestus, vooluta jäid kõik suuremad linnad

Energiaminister Khurrum Dastagir ütles, et katkestuseni viis sageduse kõikumine riigi lõunaosas, vahendab BBC News.

Dastagir ütles, et tegemist ei ole suure kriisiga ja elekter on varsti tagasi.

Elektrikatkestused on Pakistanis sagedased ning nende põhjustena nimetatakse halba juhtimist ja investeeringute puudumist infrastruktuuri. Eelmine suurem katkestus toimus oktoobris ja kulus tunde, enne kui elekter tagasi tuli.

Energiaministeerium teatas, et kohaliku aja järgi kella 7.30 ajal kadus võrgust sagedus, mis põhjustas suurema rikke. Ministeerium lubas kiiret tegutsemist süsteemi uuesti elluäratamiseks.

Dastagir ütles Reutersile, et elektriga varustamine peaks olema taastatud kohaliku aja järgi kella 22-ks.

Pakistanis on paljud ebastabiilse elektriga varustamisega harjunud. Ettevõtetel ja kodumajapidamistel on sageli generaatorid, mis hakkavad automaatselt tööle, kui võrguelekter kaob.

Valitsus teatas, et see peaks riigile säästma umbes 62 miljardit Pakistani ruupiat (238 miljonit eurot). Föderaalametkonnad on saanud käsu vähendada elektritarbimist 30%.