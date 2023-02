VALIMISTE NOOREKIHT | 29 alla 29-aastast noorpoliitikut. Kes on riigikogusse pürgivad tulevikutegijad?

Riigikogu XIV koosseisu keskmine saadik on 52-aastane abielus mees, kellel on kaks last. Kas selline rahvasaadik saab üldse teada, mida noored tahavad või millisena näevad nemad Eesti tulevikku? Eestis on üle 150 000 alla 30-aastast valimisealist noort, aga kes on need poliitikud, kes päriselt nendega samastuks ja nende muresid mõistaks?