Klapid, mis näiliselt ei lõpetagi üllatamist

Palju sa oleksid nende eest nõus maksma? 100, 150, 200 eurot? Mis iganes sa oled nõus maksma, selge on see, et nii vähesega pole sa arvestanud, kui on nende hind päriselt – jõudsalt alla saja euro. Üllatav, kas pole? Soodne hind teeb neist suurepärased klapid mitmel moel. Esiteks on keerukas (kui mitte võimatu) sama raha eest samaväärilisi klappe leida – FreeBuds 5i on ideaalsed klapid näiteks esimesteks aktiivse mürasummutusega kõrvaklappideks lastele või noorematele, kes teadupärast asju kaotama kipuvad. Või siis testimiseks, kui sul pole kunagi selliseid klappe olnud. Olgu öeldud, et tegelikult võimaldab rakendus Huawei AI Life sul oma klappidel ka silma peal hoida.