Õhutõrjesüsteem on väidetavalt ilmunud ka Putini Valdai residendi juurde

Novgorodi oblasti Valdai linna elanik saatis Agentstvo Novostile foto, mis on tehtud eelmisel nädalal Jaštšerovo külas, millel on õhutõrjekompleks, mis foto autori sõnul paigutati sinna mõni nädal tagasi. Fotol on ilmselt Pantsir-S1.

Putini Valdai residents ei täida Agentstvo Novosti teatel praktiliselt mingeid esindusülesandeid. Seal käivad Putin ise, tema lähedased ja sõbrad. Sinna on teadete kohaselt viidud erapidudele Vene estraaditähti. Väljaanne Projekt teatas, et Putin viibib Valdais väga tihti ja armastab seda kohta.

Telegrami kanalis „Moscow calling“ ilmusid videod, milles on väidetavalt näha õhutõrjeraketisüsteemide Pantsir-S1 paigaldamist Teterinski põiktänava 8. maja katusele. Teises videos on õhutõrjesüsteem juba nimetatud maja katusel.

Pantsir-S1 on mõeldud lähimaa õhutõrjeks ning sõjaliste ja oluliste tsiviilobjektide kaitseks. Selle tegevusraadius on umbes 18 km ning selle relvastuses on õhutõrjeraketid ja 30-mm automaatkahurid. Tegemist on Vene armee kõige moodsama õhutõrjekompleksiga, olles armee relvastuses 2012. aastast, ehkki selle kompleksi projekteerimine algas juba nõukogude ajal. Neid komplekse on Vene armeele üle antud 116.