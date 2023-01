VALIMISSTAAP | Kas majandus vajab toetusi või vähem sekkumist? Reformi ja Keski tuline kokkupõrge

Delfi „Valimisstaabi“ stuudios olid Kristen Michal Reformierakonnast ja Taavi Aas Keskerakonnast, et rääkida vastavalt oma partei nägemusest, kuidas peaks järgmise nelja aasta jooksul arenema Eesti majandus. Stuudios läks kõvaks vaidluseks, sest põrkusid erakondade vastakad seisukohad, mida on täpsemalt vaja teha majanduse edendamiseks. Saatejuhi kohal istus Raimo Poom.

Keskerakonna vaates peaks majanduse edendamiseks suunama eri valdkondadesse toetuste ja riiklike tellimuste näol palju raha. Erakond lubab miljardi eurost süsti, et majandust turgutada. Keski endine majandusminister Taavi Aas teatas alustuseks kohe, et see programm vastab maailmas toimuvale ja rääkis, et Reformierakonna majandusteooria enam ei kehti.

„Vaatame ikka seda tänast maailmapilti majanduses, siis Reformierakonnaga diskuteerides julgen kohe öelda, et Milton Friedmani teooriad enam tänases maailmas ei kehti. Oleme kogu aeg olnud nende suhtes kriitilised, nüüd tuleb öelda, et see aeg on ikka päris otsa saanud,“ rääkis Aas.

Aasa sõnul toetavad riigid oma majandusi praegu kriisides kui tavaolukordades. „Hiljuti vastasin küsimusele, kuidas rohemajandust järjele aidata. Siin pole midagi teha, kõik riigid üheltpoolt toetavad seda ja teiselt poolt toetavad ettevõtteid, et need tuleksid just nimelt nende riikidesse. See on tänane reaalsus ja Eesti ei saa siin kuidagi teistmoodi käituda. Saksamaa toetab ettevõtlust 7%-ga SKP-st. On kõlanud hääled, kas see on hästi või halvasti, aga see nii on. Aga arvata, et me saame teistmoodi hakkama, ma arvan, et ei saa. Et tahame panustada teedeehitusse, infrastruktuuri ehituse, see on tänases olukorras ainuõige,“ rääkis Aas.

Kristen Michal aga seletas vastuseks, et riigi majandusedu tagab see, kui riik on kindlalt kaitstud. „Eriti kui naabriks on Venemaa, kes armastab teistes riikides sõdida tappa tsiviilisikuid, naisi ja lapsi.“