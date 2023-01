Läti sõjaväelased varastasid 10 aasta jooksul ladudest 340 000 euro väärtuses vara

Juurdlusmaterjali järgi kinkis USA 2017. aastal Läti armeele varustust, sealhulgas öövaatlusseadmeid. Umbes aasta pärast tundsid Ameerika partnerid huvi, kuidas neid kasutatakse, ja selgus, et laos neid ei ole. Samuti tehti kindlaks, et varustust, mille väärtuseks hinnati 100 000 dollarit, ei olnud arvele võetud ega antud üle vastutustundlikuks säilitamiseks, vahendab Läti Delfi.

Asja uurimisega hakkasid tegelema prokuratuur ja sõjaväepolitsei, mis selgitasid välja, et umbes kümne aasta jooksul on armee ladudest kadunud palju varustust, sealhulgas laskemoona tulirelvadele, tääke, padrunimagasine ja padruneid kogusummas 339 663 eurot.

Süüdistatavate hulgas on sõjaväepolitsei pikaaegne töötaja Deniss Artamonovs, kes on varem üht armeeladu juhatanud, relvastusspetsialist Konstantins Firsovs ja teised. Juurdluse käigus tehti kindlaks, et relvad ja laskemoon anti ladudest rahalise tasu eest üle eraisikule Andrejs Staniševskisele.