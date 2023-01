Rootsi kaitseminister: koraanipõletamine Stockholmis ei kergenda NATO liikmeks saamist

Laupäevane koraanipõletamine Stockholmis on tekitanud suurt pahameelt Türgis ja nädalavahetusel on toimunud meeleavaldusi mitmetes linnades. Rootsi kaitseminister Pål Jonson tunnistas Rootsi Televisiooni (SVT) saatele „Agenda“, et see ei kergenda Rootsi NATO liikmeks saamist.