Loojate rahulolematus läheneb keemispunktile ning loomulikult vaadatakse esimeses järjekorras kultuuriministri poole: kus on meie preemia? Õigemini, õiglane tasu, sest ega preemiat ju keegi päriselt loodagi. Kuidas elada ja luua, kui ellujäämisega on nii palju tegemist? Kultuuriminister Piret Hartman räägib, missuguse panuse on tema andnud, et asjad nn kultuurivaldkonnas paremaks läheksid.