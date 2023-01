Boris Johnson: kätte on jõudnud aeg anda ukrainlastele kõike, mida nad töö lõpule viimiseks vajavad

Kiievis üllatusvisiidil olev Boris Johnson vihjas, et toetab rohkemate tankide saatmist Ukrainale. Praegu on Ukrainale tanke saatnud vaid Suurbritannia, samas kui Poola ja Prantsusmaa ootavad luba, et saaks saata Saksamaa toodetud Leopard 2 tanke.