Californias toimunud tulistamises lasti maha kümme inimest

Tulistaja põgenes sündmuskohalt ja on endiselt tagaotsitav, ütles Los Angelese politseijaoskonna kapten Andrew Meyer, vahendab CNN. Meyer sõnas, et politseinikud leidsid tulistamiskohast kümme surnukeha. Vähemalt kümme inimest on toimetatud haiglatesse, neist osad kriitilises seisundis.