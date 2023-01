Poola lubab, et Ukraina saab Leopardi tankid ka ilma Saksamaa nõusolekuta

Poola peaminister Mateusz Morawiecki ütles PAP-le, et Poola ei kavatse passiivselt pealt vaadata, kuidas Ukraina veritseb. Ta sõnas, et Ukraina ja Euroopa võidavad sõja Saksamaaga või ilma.

Kommenteerides reedel Saksamaal Ramsteini lennubaasis toimunud Ukraina toetamise kontaktrühma kohtumist ja selle suutmatust jõuda otsusele Leopard 2 üleandmise kohta, nimetas Morawiecki Saksamaa seisukohta „vastuvõetamatuks“.

„Sõja puhkemisest on möödas peaaegu aasta. Tõendeid Vene armee sõjakuritegudest saab näha televisioonis ja YouTube'is. Mida veel Saksamaal vaja on, et avada silmad ja hakata tegutsema vastavalt Saksa riigi potentsiaalile?“ küsis Morawiecki.

Ta ütles ka, et Saksamaa ei pea kõiki oma ressursse valmis seadma, sest ka väike protsent oleks edasiminek. „Eelkõige ei tohiks Berliin nõrgendada ega saboteerida teiste riikide tegevust,“ ütles Morawiecki.

Poola peaminister ütles, et kui Saksamaa ei nõustu Leopard 2 tankide Ukrainale üleandmisega, loob Poola „väiksema koalitsiooni“ riikidest, kes on valmis tanke ja muud varustust saatma.

„Vaenlane on idas ja me raiskame aega aruteludele, millega ei saavuta midagi head,“ ütles ta.

Morawiecki nentis, et Saksamaa on aastaid viljelenud Venemaaga lähedasi suhteid ja on nüüd langenud enda loodud lõksu.

„Nad lootsid, et taltsutavad Vene karu heldete lepingutega,“ ütles Morawiecki. Ta lisas, et see poliitika on läbi kukkunud ja Saksamaal on nüüd keeruline oma viga tunnistada.

Poola peaminister sõnas, et on korduvalt pöördunud Saksamaa kantsleri Olaf Scholzi poole, et ta võtaks otsustavaid samme.

„Püüan oma sõnu kaaluda, aga ütlen otse välja. Ukraina ja Euroopa võidavad selle sõja – Saksamaaga või ilma,“ ütles Morawiecki. Ta sõnas, et Berliini otsustada on praegu, kas nad ühinevad Venemaa barbaarsuse peatamise missiooniga või jäävad passiivseks pealtvaatajaks, määrates end seisma ajaloo valele poolele.

Hetkel on Ukrainale Leopard II tankide saatmiseks valmisolekut väljendanud Poola ja Prantsusmaa. Tankide eksportimiseks välisriiki on vaja Saksamaa kui tootjariigi luba. Päev enne reedest Ramsteini formaadi kohtumist nimetas Morawiecki loa saamist „teisejärguliseks“ ja ütles, et kui Saksamaa oma nõusolekut ei anna, võib Poola tankid Ukrainale saata ilma loata.