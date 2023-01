FOTOD SÜNDMUSKOHALT | Muhumaal sai avariis viga neli inimest

Esialgsetel andmetel kaotas praamilt tulnud ja Kuressaare suunas liikunud Volkswageni juht auto üle juhitavuse ning põrkas kokku vastassuunas liikunud Volkswageniga.



Mõlemas autos viibisid juht ja kaasreisija. Ühes autos 49-aastane naine ja 47-aastane mees ning teises autos 27-aastane naine ja 26-aastane mees. Kõik neli inimest said õnnetuses viga ning nad toimetati haiglasse.



Lääne prefektuuri operatiivjuht Margus Kaldma sõnul on teeolud sündmuskohal libedad, mistõttu tuleb olla ettevaatlik. „Talvel on ilmastikuolud heitlikud ja olukord teedel võib kiirelt muutuda. Autojuhtidel tuleb talvel liikluses olla eriti ettevaatlik ja mitte kiirustada, et sõit mööduks ohutult ja kõik tervelt kohale jõuaksid,“ ütles Kaldma.