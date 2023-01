Reuters: USA soovitab Ukrainal valmistuda suureks vastupealetungiks, mitte raisata ressursse Bahmuti all

Joe Bideni administratsiooni kõrge ametnik ütles reedel, et Ukrainal soovitatakse Bahmutile keskendumise asemel teha ettevalmistusi suureks vastupealetungiks. Viimast tuleks aga alustada alles siis, kui USA uusim relvavarustus on Ukrainas kohal ja Ukraina sõdurid jõudnud läbida vajaliku väljaõppe, kirjutab Reuters.

Väikese hulga ajakirjanikega rääkinud ja anonüümsust palunud ametnik märkis, et USA kõnelused Ukrainaga mis tahes vastupealetungi üle on olnud selge eesmärgiga – veenduda, et ukrainlased pühendavad kõigepealt piisavalt aega USA uusimate relvasüsteemide väljaõppele.