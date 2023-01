VIDEO | Parempoolsete juht Lavly Perling üheprotsendilisest toetusest: usume, et saame riigikokku

Perling ütles, et Parempoolsed peavad Eesti jaoks kõige olulisemaks nendel valimistel majanduskasvu. „Kui majandusel läheb hästi, siis saab rahvas jõukamaks ja rahvas tunneb ennast siin hästi. Kui rahvas on jõukas, siis tema elukvaliteet paraneb, ta saab elada väärikat elu ning ei pea elama toetustest ja ta saab nautida keskkonda enda kõrval,“ sõnas ta.

Tema sõnul on riigi suurim väärtus iseendaga hakkama saavad inimesed, mitte toetustest elavad inimesed.

Parempoolsete toetus pole aga kiita – viimaste küsitlustulemuste põhjal toetab erakonda kõigest 0,7% vastajatest. Riigikokku pääsemiseks peab aga ületama valimiskünnise, mis on 5%. Novembris ütles Perling „Esimeses stuudios“, et on reitingutest hoolimata enesekindel, et erakond saab riigikogusse. Selle osas on ka praegu Perling jätkuvalt enesekindel.

„Parempoolseid on riigikogus vaja ja me usume, et me oleme riigikogus, sest meil on mõistuse hääl ja valija leiab selle mõistuse hääle üles, selles oleme me ka veendunud,“ ütles ta.

Toetuse tõstmiseks ja valijate juurde saamiseks on aega aga vähe. Perling selle üle ei muretse, et nimede hulgas oleks liiga vähe avalikkusele tuntuid nimesid ja nägusid. Ta ütles, et neil on ka väga tuntuid nimesid ning nad pole kunagi valinud oma eesmärgiks otsida kuulsusi, vaid otsitakse sama maailmavaadet jagavaid inimesi.

Riigikogu valimisnädal on 27. veebruarist 5. märtsini 2023.