FOTOD | „Putin on mõrtsukas". Vene saatkonna juures toimub miiting Navalnõi toetuseks

„Vabastage Aleksei Navalnõi,“ seisab mitmel sildil. Ühel plakatil aga on otsesõnu viidatud, et Putin on mõrtsukas.

Kuigi pokris, on tal õnnestunud ikka maailmapoliitikas kaasa rääkida. „Lääneriigid peaksid praegu vaatama praegusest hetkest palju kaugemale. Kuigi on oluline kindlustada, et Ukraina säilitab iseseisvuse ja võidab sõja, peaks tähelepanu suunama sellele, et Venemaa ei tahaks tulevikus enam sõdu alustada,“ kirjutas ta mullu 30. septembril ajalehes Washington Post.