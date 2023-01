Arestiplatsil seisnud sõiduki süütamise tellinud mehele mõisteti pikk vanglakaristus

2019. aastal, ööl vastu 26. septembrit avastasid politseinikud, et Tartus Riia tänava politseimaja õuel põleb arestiplatsile paigutatud sõiduauto. Politseinikud haarasid tulekustutid ning hoidsid päästjate saabumiseni tuld kontrolli all. Sündmuskohale saabunud päästjad kustutasid põlengu. Tulekahju tekkepõhjuseid ja täpsemaid üksikasju asus politsei uurima kriminaalmenetluses.



Lõuna prefektuuri kriminaalbüroo juht Rain Vosman märkis, et juba esmased kogutud tõendid viitasid, et tegu võib olla tahtliku süütamisega. „Sõiduki VIN-koodi oli manipuleeritud ja dokumente võltsitud. Nii kahtlustasime kohe, et keegi võis püüda süütamise läbi hävitada tõendeid selle kohta, et tegu ongi varastatud sõidukiga,“ rääkis ta. Edasises uurimises saadi kinnitust, et tegemist oli hoolikalt ettevalmistatud ning planeeritud kuriteoga, kus juhuse hooleks ei olnud midagi jäetud.



Tõendite kogumise tegi üksjagu keerukaks see, et süütamise tellinud mees viibis ise pidevalt Venemaal. „Selline käitumine iseloomustab ilmekalt, kui hästi oli kahlusalune oma tegevuse detailideni läbi mõelnud, kui hästi tundis ja hoidis ta kuritegelikus maailmas iseloomulikke konspiratsioonireegleid ning kui kõrgetasemeliseks skeemiks suutis ta kogu selle kaasuse punuda. Seda enam tunnustan uurijate nutikat lähenemist kogu selle rahvusvahelise tasandi skeemi avastamisel ning kurjategijate kohtu ette toomisel,“ märkis Lõuna prefektuuri kriminaalbüroo juht Rain Vosman.



Aasta jagu uurimist viis sihile, kui politseil õnnestus kindlaks teha, et süütamisega on seotud kolm isikut – üks tööde tellija, 1980. aastal sündinud Levan Jefremov ja kaks täideviijat ehk süütajat, kes olid palgatud Lätist ning kelle suhtes kriminaalmenetlus veel kestab. Ka tuvastas politsei, et sõiduauto oli varastatud Venemaalt ja ringiga Läti kaudu toodud Eestisse, kus see arvele võeti.