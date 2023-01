FOTOD | Seeder: esimese ja teise lapse toetus peab tõusma 100 eurole kuus

Esimees Helir-Valdor Seeder sõnas täna, et Isamaa programm on väärtuspõhine, lähtub isamaalisest maailmavaatest ja on selgete prioriteetidega. „Meie programm on tulevikku vaatav ning sisaldab julgeid ja konkreetseid ettepanekuid. Meie programm on praktiline. Me käsitleme ühiskonda tervikuna. See on isamaalise Eesti arendamise kava. Kava, mille läbiv sõnum, selgroog ja eesmärk on rahvusriigi kestmine. Sellest mõttest lähtuvad kõik meie programmi peatükid ja prioriteedid.“