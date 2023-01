FOTOD | Isamaa tutvustab oma valimisprogrammi riigikogu valimisteks

Isamaa loosung tänavustel riigikogu valimistel on „On vaid üks isamaa!“. Esimees Helir-Valdor Seeder ütles jaanuari keskel pärast valimisnimekirjade kinnitamist, et valimistele minnakse erakordselt tugeva nimekirjaga. „Meie nimekirjas kandideerivad isamaalised inimesed, kes lähtuvad sellest et eesti rahvus ja kultuur säiliksid läbi aegade. Meie nimekirjas on nii uusi tulijaid kui kogenud poliitikuid ja valdkonna eksperte,“ ütles ta.