Türgi keeldub Rootsi kaitseministrit vastu võtmast

Türgi ei näi aga mõistvat, et Rootsi on demokraatlik riik, ja nõuab, et see keelaks ära meeleavalduse Türgi saatkonna ees Stockholmis. Reedel kutsus Türgi välja ka Rootsi suursaadiku Staffan Herrströmi, avaldades läheneva meeleavalduse üle pahameelt.