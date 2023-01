Urmas Reinsalu: Saksamaa otsust tankide osas on vaja kohe

„Tegime Balti välisministritega avalduse, kus kutsusime koheselt Saksamaad tankide osas otsuseid tegema. Saksamaa on Euroopa suurima erikaaluga riik ja see toob kaasa ka erilise vastutuse,“ ütles Reinsalu.

Reinsalu märkis, et ühine ülesanne on muuta Ukraina sõjalise abistamise paradigmat. „Panin möödunud novembris ette NATO välisministrite koosolekul: mitte nii palju relvaabi, et Ukraina ei kaotaks, vaid nii palju, kui on vajalik Ukraina võiduks. Samal koosolekul kutsusin ka tegema kokkulepet, et riigid annaksid 1 protsendi oma SKP-st Ukraina relvaabiks. Eesti saavutas selle taseme neljapäevase valitsuse otsusega,“ sõnas ta.