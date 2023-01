Saksa luure: Ukraina kaotab Bahmuti all iga päev kolmekohalise arvu sõdureid

Bahmuti linna üle on lahingud kestnud alates eelmise aasta juulist ja linnast on saanud sõjategevuse tulipunkt. Eelmisel nädalal teatas Venemaa Bahmuti põhjaosas asuva Soledari linna hõivamisest, mida Ukraina pool on eitanud. Bahmuti ründamisel mängivad olulist rolli Vene erasõjafirma Wagneri grupi palgasõdurid. Wagnerlaste juht Jevgeni Prigožin on korduvalt ukrainlaste tugeva vastupanu üle kurtnud, öeldes, et iga maja on piirkonnas tehtud kindluseks, mille vallutamine võtab päevi. Sel nädalal ütles Prigožin, et Vene sõduritel on Ukraina võitlejatelt „palju õppida“.