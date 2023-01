Kaitseminister Hanno Pevkur ütles Ramsteini kohtumise järel, et erilisi arenguid ei toimunud ning olukord palju selgemaks Saksa tankide ümber ei läinud. Pevkur sõnas, et kuna Poola pole Saksamaalt ametlikku luba Leopardi tankide saatmiseks Ukrainasse palunud, ei saa Saksamaa enne seda ka luba anda.

„Ma olen veendunud selles, kui Poola seda luba küsib, siis Saksamaa selle annab,“ ütles Pevkur ning lisas, et lõplik otsus on siiski liidukantsler Olaf Scholzi teha. Pevkur siiski sõnas, et ta ei näe takistusi, miks Saksamaa ei peaks luba tankide saatmiseks Ukrainasse andma.