Tõrges Saksamaa ei pruugi Ukrainale tanke anda isegi siis, kui USA seda teeb. Liitlased: tegutsema peab kiirelt!

Täna Saksamaal Ramsteinis asuvas USA õhuväebaasis Ukraina sõjalise abistamise kontaktgrupi kohtumisel oli fookus sellel, et sõjalist toetust Ukrainale peab kõvasti suurendama.

NATO peasekretär Jens Stoltenberg ütles, et Venemaa ei näita rahuks valmistumise märki, vaid vastupidi valmistub pikaks sõjaks. Seetõttu on hädavajalik toetust Ukrainale suurendada, et sõda lõpu saaks, rõhutas peasekretär.