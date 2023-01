VALIMISSTAAP | Roheliste kaasjuht valimiste kitsaskohast: praegune süsteem soosib suuri erakondi

Eile kukkus tähtaeg riigikogu valimisnimekirjade esitamiseks. Rohelistel on ühtekokku 58 kandidaati. Maksimumarv on aga 125 ja nelja aasta eest mindi valimistele vastu täisnimekirjaga.

Tõugu tõdes, et rohkem soovijaid polnud. Tema hinnangul on praegune süsteem suuri erakondi soosiv. „Me tegelesime kautsjonite kogumisega viimase hetkeni,“ märkis ta. Iga kandidaadi kohta tuleb maksta 654 eurot.

Eri reitingutes on Roheliste toetus kahe protsendi kandis või veidi alla selle. Tõugu usub, et potentsiaali märkimisväärseks tõusuks on. Sihtgrupiks on paljuski keskkonnateadlikud noored. Ta viitab, et konkurentideks sihtgrupi osas on neil ennekõike sotsid ja Eesti 200.