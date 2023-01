Miks Serbia ja Iraan järsku Venemaa suunas teravusi loobivad? Teadur: nad mõistavad, et Moskval on neile pakkuda aina vähem

Iraani välisminister Hossein Amir-Abdollahian teatas eile, et riik ei tunnusta Venemaa anneksioone Ukraina territooriumil. Kuigi sama hingetõmbega süüdistas ta Ukrainas toimuva sõja vallapäästmises lääneriikide provokatsioone, saab pidada säärast sõnumit Venemaa suunas märgiliseks – on ju tegemist riigiga, mis on hoidunud Venemaa sõjalist avantüüri hukka mõistmast ning tagatippu veel neile Ukrainas sõdimiseks relvastustki müünud.