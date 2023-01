VIDEO | Kremli esipropagandist Solovjov räuskas Vene vägede viimisest Berliini ja Pariisi

„Scholz ütleb, et Vene agressioon, me peame võitma. Scholz! Tähendab, me peame minema Berliini! Sealt mitte kunagi välja tulema! Saatis oma versiooni ratastankidest Macron. Tähendab me peame minema Pariisi! Ja oma vägesid sealt enam mitte kunagi välja tooma! Lollpead! Gorbatšov, Jeltsin, kes tõid meie väed Ida-Euroopast välja. Lollpea Hruštšov sulges meie sõjaväebaasi Soomes! Väriseksid praegu kõik need... Peaksid mokka maas, ei oleks sanktsioone ega midagi. Ameeriklased pärast Teist maailmasõda... siimaani okupeerivad olulist osa Euroopast, nende väed on seal. Aga miks meie koju läksime?“ räuskas Solovjov.