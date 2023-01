FOTOD | Venemaalt veeresid üle Eesti piiri vagunid kirjaga „Russki mir“. Need tuli üle värvida

„Vedurimeeskond laiutas käsi, sõnades, et nemad teevad üksnes oma tööd ega tea tsisternide märgistustest midagi. Piirivalvurid tegid vedurimeeskonnale üheselt selgeks, et ei piisa kirjete ajutisest katmisest musta kile, kleebise või teab millega, vaid tekst tuleb värviga katta ja vagunitelt püsivalt kaotada. Ja kui selline variant ei sobi, võivad vagunid kohe täiskäigul tagasi Venemaa poole põrutada. Hetk hiljem oli vedurimeeskonnal sinine värvipott juba peos ja agressori sümbolid eemaldati ilma pikema jututa,“ vahendas juhtunut Lõuna prefektuur ühismeedias.

Küsimusele, kas Venemaa kütuseveosed ei ole juba keelatud, vastas prefektuur: „Veos pärines algselt Kasahstanist. Kui on transiit Kasahstan-Venemaa-Eesti, siis see tegevus ei ole keelatud. Juhul kui olukord on aga selline, et kaup liigub Kasahstan-Venemaa-Eesti ning midagi tee peal kaubaga tehakse (näiteks segatakse midagi juurde, muudetakse originaali, mis Kasahstanist tuli), siis võib ka see minna sanktsioonide alla, sest kauba päritolu ja dokumentatsioon muutub.“