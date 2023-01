Uus-Meremaa poliitikud usuvad, et peaminister Arderni tagasiastumiseni viisid pidev sõim ja ähvardused

„See on kurb päev poliitika jaoks, kui väljapaistev liider on ametist minema aetud pideva isikustamise ja halvustamisega,“ ütles Māori partei kaasesimees Debbie Ngarewa-Packer eile, vahendab Guardian. „Tema whānau [perekond] on pidanud viimased kaks aastat kannatama kõige inetumaid rünnakuid, mis on meie arvates kõige labasem poliitikavorm, mida me kunagi näinud oleme.“