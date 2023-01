SIXT+ auto püsitellimusega saab sõiduki hooldus- ja ülalpidamiskulud aastaks fikseerida

SIXT on üks maailma juhtivaid mobiilsusteenuste pakkujaid, mis on Baltikumis tegutsenud juba 19 aastat ja haldab hetkel enam kui 7000 autot. SIXT+ auto püsitellimus on järgmine samm ettevõtte pakutavate autorendi ja täisteenusliisingu teenuste valikus. Auto püsitellimusteenus põhineb ettevõtte rahvusvahelisel kogemusel, et arendada kaasaegset ja digitaalset autorendi teenust, millel on esmaklassiline teenindus ning läbimõeldud kasumlikkus.