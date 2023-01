Alanud aasta on rikas autorite ja loojate avalike protestide poolest, kannatuse on viimse piirini viinud kuude viisi püsinud ülikõrge inflatsioon ja närused tasud loometöö eest. Reedel kell 14.30 algavas saates on külaliseks kultuuriminister Piret Hartman (SDE), kes on kinnitanud, et loovisikute toimetulek on tema prioriteet.