Harjumaal on jätkuvalt elektrita mitu tuhat inimest. Rikete lahendamisega võib aega minna kuni laupäeva õhtuni

Kõige ulatuslikumad rikked on endiselt Harju-, Rapla- ja Pärnumaal. Nendes maakondades on elektrita 4500 klienti. „Täna hommikul alustasid rikete likvideerimisega kokku pea 60 brigaadi ning tööd käivad kahes vahetuses ööpäevaringselt kuniks kõik rikked on likvideeritud,“ ütles Elektrilevi juhatuse esimees Mihkel Härm.

Raske lumi on tekitanud eriti palju rikkekohti ning see teeb nende likvideerimise aeganõudvaks. „Oleme enamus rikkeid kaardistanud ning prognooside kohaselt võib viimaste rikete lahendamisega aega minna kuni laupäeva õhtuni,“ sõnas Härm. „Kui prognoosid peaks muutuma, siis anname sellest avalikkusele kindlasti teada.“

Elektrilevi katkestuste kaardilt on võimalik näha, kuidas elektrita on endiselt mitu tuhat inimest. Elektrilevi teatas eile, et elektrivarustus suudeti taastada 21 300 kliendil.

Elektrilevi palub kõigil elektrikatkestustest teada anda rakenduse MARU kaudu. See võimaldab elektririkete korral kiiret infovahetust kliendi ja Elektrilevi vahel. Jooksvat infot katkestuste arvu ja piirkondade kohta saab jälgida Elektrilevi katkestuste kaardilt.

Eilse raske lumesaju tõttu oli palju puid ja oksi murdunud, mis põhjustasid ulatuslikke elektrikatkestusi üle kogu Mandri-Eesti. Brigaadid on tegelenud elektrivarustuse taastamisega alates eilsest hommikust. Lõunast, kui lumesadu lõppes, alustati ka ülelende droonidega, mis kiirendas rikete kaardistamist.

Elektrikatkestuste tõttu olid suletud paljud koolid ja lasteaiad. Kose vallavalitsus teatas, et sel jaanuaril on juba kahel korral ulatuslike elektrikatkestuste tõttu suletud Kose-Uuemõisa lasteaed-kool ning ühel korral Habaja lasteaed. Delfile teadaolevalt oli suletud Kiili gümnaasium ja lasteaed. Samuti teatasid lugejad, et elektrikatkestuste tõttu olid lapsed koju saadetud ka Palamuse gümnaasiumist ning Tori põhikoolist. Pärnumaal oli suletud ka Surju kool ja lasteaed. Suletud oli veel Eidapere kool ja lasteaed ning Oru põhikool.