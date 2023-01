OTSEBLOGI | Zelenskõi pani Saksamaale südamele tema juhtrolli tankide asjus ja tänas Eestit haubitsate eest

„Praegu on meie riigi, kõigi meie ja meie partnerite võtmeülesanne tugevdada iga päev terroririigis tunnet, et tal ei õnnestu Ukrainas midagi saavutada. Kui palju aega nad sõjale ka ei eraldaks. Kui palju jõudu nad ka ei kulutaks ja kui palju oma inimesi nad ka ei saadaks Kremli peremehe lahinguväljale,“ ütles Zelenskõi.

Zelenskõi rõhutas, et selle ülesande täitmine koosneb erinevatest elementidest, nii kaitsealastest kui ka poliitilistest, aga üks tähtsamatest elementidest on tänapäevased lääne tankid, mille saatmise üle Ukraina partneritega läbirääkimisi peab.

„Ja ma tänan kõiki, kes on juba vastavad otsused langetanud. Ma tänan Euroopa Ülemkogu härra presidenti Charles Micheli, kes oli täna Kiievis ja kes kutsub väga selgelt Euroopat tankiotsust langetama. Ja vastav partnerite koalitsioon on tegelikult juba moodustatud ja praegu ootame me tegelikkuses ühe Euroopa pealinna otsust, mis aktiveeriks ettevalmistatud koostööahelad tankide asjus. Usun, et Saksamaa juhtrolli jõud jääb muutumatuks,“ ütles Zelenskõi.