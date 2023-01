OTSEBLOGI | Ramsteini kontaktgrupi poole pöördunud Zelenskõi küsis hävitajaid F-16 ja kaugmaarakette

Zelenskõi ütles, et pöördub esimest korda Ukraina sõjalise abistamise kontaktgrupi poole, ja rõhutas, et on tänulik ühtsuse, dialoogi ja koostööformaadi eest.

„Me näeme lahinguväljal Ukrainas tulemusi meie ühise vaenlase vastu. Aitäh,“ ütles Zelenskõi.

Zelenskõi on aga veendunud, et see ühtsus muutub veel tugevamaks. Ta kutsus kohtumisel osalejaid langetama selliseid otsuseid, mis jätavad Vene kurjuse igasugusest jõust ilma.

„Kas meil on palju aega? Ei! Terror ei luba arutelusid. Linna linna järel süütav terror muutub jultunuks, kui nad tunnevad, et vabaduse kaitsjatel lõpevad tema vastu relvad. Venemaa alustatud sõda, ei võimalda viivitusi. Ma võin teid sadu kordi tänada ja see on absoluutselt õiglane ja aus, kui rääkida sellest, mida me oleme juba teinud. Aga sajad tänud ei ole sajad tankid. Kõik meist suudavad öelda diskussiooni käigus tuhat sõna, aga ma ei saa vahetada sõnade vastu relvi, mis on vajalikud Vene suurtükiväe vastu, või õhutõrjerakette, mida on vaja inimeste kaitsmiseks Vene õhulöökide vastu,“ rõhutas Zelenskõi.

Zelenskõi ütles, et on tõeliselt tänulik kõigi Ukrainale antud relvaliikide eest ja nende saatmist tuleb kiirendada.

„Iga relv aitab päästa meie inimesi terrorist, aga venemaalaste relvaks jääb aeg. Me peame kiiremini tegema. Aeg peab saama meie ühiseks relvaks täpsel samamoodi nagu õhutõrje ja suurtükivägi, soomustehnika ja tankid, mille üle me peame teiega läbirääkimisi ja mis tegelikkuses võidu võtavad,“ ütles Zelenskõi.

Zelenskõi kutsus tegema kõik võimaliku, et Ukrainale relvade saatmise põhimõte aitaks peatada Vene kurjuse. Zelenskõi ütles, et loodab, et järgmised Ramsteini kohtumised lähevad ajalukku otsustega anda Ukrainale kaugmaarakette ja hävitajaid F-16.

„Teie võimuses on garanteerida selline suurtükivägi ja igasugune lennuvägi, mis hävitab terrori. Teie võimuses on võimaldada võita,“ lausus Zelenskõi.